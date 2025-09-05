Inter, altro addio pesantissimo dopo Pavard: mercato ancora aperto in uscita

Inter, addio pesantissimo dopo Pavard: il mercato in uscita è ancora aperto, colpo di scena sul gong per un calciatore nerazzurro?

Il mercato in entrata è ormai terminato, e l’Inter ha chiuso la sua sessione con il ritorno alla base di Pio Esposito e gli acquisti di Petar Sucic, Ange Yoan-Bonny, Luis Henrique, Andy Diouf, e nell’ultimo giorno di mercato di Manuel Akanji dal Manchester City, arrivato sul gong al posto di Benjamin Pavard, partito alla volta di Marsiglia in una operazione in prestito con diritto di riscatto. Si è discusso a lungo delle operazioni in entrata dei nerazzurri, in molti hanno criticato il mancato acquisto di un altro difensore in aggiunta alla rosa, e di un attaccante di fantasia che potesse garantire caratteristiche diverse. Alla fine, però, la dirigenza nerazzurra ha optato per non intervenire ulteriormente.

A regalare sorprese, però, potrebbe essere ancora il mercato in uscita: in alcuni paesi infatti il mercato è ancora aperto, e proprio da questi potrebbero arrivare nuove offerte alla dirigenza nerazzurra. Lo scenario nei prossimi giorni, insomma, potrebbe cambiare, e un giocatore in particolare è al centro di numerose voci di mercato.

Piotr Zielinski, addio verso la Turchia?

Il nome di Piotr Zielinski è stato particolarmente chiacchierato negli scorsi mesi. La qualità del centrocampista polacco è fuori discussione, ma il pesante ingaggio, e alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento nella passata stagione, unita alla presenza di giocatori come Frattesi, Sucic e Diouf che scalpitano per avere spazio, oltre ai senatori Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu, lo hanno messo nella lista dei potenziali partenti.

Zielinski secondo alcune indiscrezioni proveniente dalla Turchia sarebbe finito nel mirino di alcuni club del paese, su tutti il Trabzonspor. L’Inter, eventualmente, dovrebbe cedere il giocatore senza avere la possibilità di sostituirlo, un aspetto certamente da non sottovalutare vista l’utilita che il giocatore potrebbe avere nel corso della stagione. La giusta offerta potrebbe però fare vacillare la dirigenza. Non resta che aspettare e vedere: il mercato turco chiuderà il prossimo 12 Settembre, restano dunque pochi giorni per potere sferrare l’attacco. Un’altra ipotesi è quella del mercato arabo, con la chiusura che è invece prevista un giorno prima, su cui anche in questo caso sono arrivate diverse voci negli scorsi mesi. In caso non si concretizzasse, poi si dovrà aspettare il mese di Gennaio per eventualmente avere di nuovo l’opportunità di fare modifiche alla rosa.