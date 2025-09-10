Milan, Allegri nei guai: non solo Leao out, due big indisponibili ed una sola soluzione

Max Allegri è nei guai: il tecnico rossonero sta preparando la delicata sfida contro il Bologna ma Leao ed un altro big indisponibili lo mettono nei guai

La parentesi legata alle Nazionali è ormai sulla via del tramonto: le ultime gare si sono disputate ieri notte ed è già iniziata l’onda lunga che porterà al ritorno del campionato. Tanto atteso dai tifosi italiani e non, ma anche e soprattutto dagli allenatori dei club. In questi giorni stanno accogliendo i nazionali di ritorno dalle proprie selezioni in giro per il mondo e stanno facendo la conta dei danni.

Sono diversi, infatti, i calciatori già finiti ko che hanno pagato dazio ai trasferimenti spesso anche lunghi ed Oltreoceano ma anche a stili di allenamenti e clima differenti. Una questione annosa tra club e Fifa che ormai va avanti da molto tempo. Tornando alla Serie A ed al calcio giocato, c’è da dire come gli allenatori già preparano le sfide in programma nella terza giornata.

Un turno che presenta gare decisamente interessanti che coinvolgono alcune big del nostro campionato. In primis impossibile non citare il Derby d’Italia, la madre di tutte le sfide per i tifosi di Juventus ed Inter. I Campioni d’Italia del Napoli, invece, saranno di scena a Firenze contro la squadra allenata da Pioli.

Leao infortunato, Nkunku non è pronto: emergenza attacco

Il Milan, invece, affronterà il Bologna, avversario nell’ultima finale di Coppa Italia disputata. Allegri sta preparando il match ma sta incontrando più di qualche difficoltà con la formazione da schierare in campo. C’è un reparto principalmente che gli toglie il sonno, l’attacco.

Rafa Leao non ha ancora recuperato dai problemi fisici e sarà quindi indisponibile. Il numero 10 rossonero non ha recuperato dall’elongazione al polpaccio destro e dovrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati. Un problema non da poco, considerato come si tratti del calciatore di maggiore spessore nell’organico rossonero.

Si è quindi aperta la caccia al suo sostituto. Già, ma chi? Nkunku si è allenato a Milanello nelle ultime due settimane ma è ancora indisponibile: la sua condizione è infatti precaria e non è certo in grado di poter scendere in campo. Il francese ex Chelsea necessita, quindi, di alcune settimane di pieno lavoro ancora prima di poter dare il suo contributo.

Ecco che sono rimasti solo in due all’appello: Pulisic e Gimenez. Il messicano è peraltro reduce da un gol in Nazionale. I due americani, però, arriveranno solo domani in Italia e dovranno smaltire il fuso orario ed il jet leg. Insomma, non la migliore condizione per i due e per Allegri che deve affrontare un avversario ostico.

Resta però disponibile anche un’ultima strada, quella relativa ad Alexis Saelemaekers. Il belga ha le caratteristiche giuste per agire anche da seconda punta: una mossa su cui Allegri sta riflettendo seriamente, senza escluderla di fatto.