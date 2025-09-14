Juve, altro che mercato: le due “certezze” di Tudor che hanno cambiato tutto

La Juventus ha ora due certezze: hanno cambiato tutto, il tecnico croato può ora godere di questo risultato che non dipende dal mercato

Primo posto in classifica in coabitazione con il Napoli in attesa di Roma e Cremonese ma soprattutto quattro gol rifilati all’Inter finalista di Champions League con una gara prima condotta e poi ribaltata nel finale da una situazione di svantaggio. La Juve di Tudor, con questi numeri, non può certo essere esclusa a questo punto dalla lotta per il titolo, anzi.

I bianconeri rischiano di diventare una seria pretendente allo scudetto, la più valida antagonista del Napoli viste le difficoltà dei nerazzurri di Chivu. Lo dice la storia e l’ha ribadito anche Tudor nella conferenza stampa pre gara: a Torino si gioca sempre per vincere ed il croato lo sa bene.

In pochi mesi la Juventus sembra essere stata rivoluzionata. In effetti lo è nel gioco, ma non negli uomini. O meglio: dal mercato sono arrivate pedine importanti, su tutti Jonathan David ed Openda in attacco ma anche Zhegrova che quando in forma potrà dare un aiuto enorme alla squadra.

Che Juve all’Allianz: il “segreto” di Tudor è duplice

Ieri, però, i bianconeri sono scesi in campo con un undici non “contaminato” dai nuovi acquisti. Nessun volto nuovo arrivato dal mercato estivo, con Tudor che ha puntato sulla squadra su cui lavora dalla scorsa primavera. Ed i risultati si sono visti.