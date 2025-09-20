Agnelli-Inter, è tutto vero: mossa a sorpresa dell’ex presidente della Juventus

Andrea Agnelli guarda in casa Inter e lo fa lasciando tutti senza parole.

Non ci sono dubbi sul fatto che il periodo di Andrea Agnelli come Presidente della Juventus abbia portato a una serie di grandi successi e trionfi. L’ex numero uno di Madama però ha dovuto fare i conti anche con una serie di difficoltà nel finale, con il caso plusvalenze che è stato difficile da gestire.

Una penalizzazione nel corso della stagione 2022-23 che ha portato così la Juventus a essere esclusa anche dalla Champions League, con il secondo posto che si era trasformato in un settimo posto Conference, alla fine perso per squalifica. Un addio che era arrivato come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo il mondo del calcio italiano.

In questo turno di Champions la sua vecchia Juventus è stata protagonista di quella che forse è stata la più pazza partita del turno. Un 4-4 rocambolesco contro il Borussia Dortmund, con Vlahovic e Kelly che nel recupero hanno pareggiato i tedeschi che si trovavano su di un 4-2 che sembrava irraggiungibile. Ecco però che Agnelli ha preferito virare verso altri lidi piuttosto che all’Allianz.

Agnelli e Bonucci ad Amsterdam: perché erano a vedere Ajax-Inter?

Dopo due sconfitte in campionato, l’Inter di Chivu rialza la testa ad Amsterdam con un netto e convincente 2-0 che fa ben sperare il tecnico rumeno e l’ambiente nerazzurro. A prendere parte all’evento in terra olandese vi è stato anche Andrea Agnelli, con Leonardo Bonucci al proprio fianco.

Se per il difensore è facile capire il perché di questa scelta, stiamo parlando comunque di un elemento centrale nello staff tecnico del C.t. della Nazionale di Rino Gattuso, per Agnelli la situazione è stata diversa e particolare. Non vi è di fatto una motivazione reale del perché fosse presente allo stadio Agnelli, ma la motivazione più plausibile era che si trovasse già in Olanda, dove si trova la sede di Exor.

Infatti oggi Agnelli non vive più a Torino, ma in terra olandese assieme alla moglie Deniz Akalin. Non è da escludere che avesse solo voglia di incontrare dei vecchi amici, o comunque persone con le quali ha lavorato direttamente, come il Presidente interista Beppe Marotta. Sembra dunque essere semplicemente stata una serata di relax con il suo vecchio amore, il calcio, e i suoi vecchi rivali, l’Inter.