Thuram: mai un inizio così positivo, ma la clausola fa tremare. Qual è la cifra per lasciare l’Inter

L’attaccante nerazzurro ha vissuto un inizio di stagione mostruoso, con un rendimento realizzativo mai avuto prima. Sulle sue spalle, però, pesa la presenza di una clausola

Un inizio esplosivo, che è bastato solo in parte all’Inter in questo avvio di stagione. Marcus Thuram ha realizzato 5 gol in 6 partite, con due doppiette contro Torino e Ajax. Se contro i granata le sue reti hanno contribuito a un largo 5-0, contro gli olandesi sono state decisive in Champions. Non è bastata, invece, quella realizzata contro la Juventus, per evitare la sconfitta.

Mai era partito in maniera così convincente, neanche lo scorso anno, quando aveva messo a segno 4 gol nelle prime 6. Una forza della natura, che ha migliorato anche nella realizzazione di testa, quella che a lungo il padre gli attribuiva come un limite. L’Inter si ritrova a dover inseguire in campionato, ma può contare su un Thuram in uno stato di forma impressionante.

Thuram e la clausola d’uscita: la cifra fa tremare

Con un rendimento di questo tipo è facile aspettarsi che top club di tutta Europa lo stiano adocchiando in vista della prossima stagione. Già quest’estate il suo nome è stato accostato a possibili uscite, ma poi il calciatore ha scelto con voglia di rimanere in nerazzurro e ripartire dopo la stagione dall’esito amaro che si è conclusa a maggio scorso.

Un dettaglio, neanche piccolo, sta però facendo tremare i tifosi dell’Inter in vista della prossima estate. Nonostante la stagione più calda dell’anno si sia appena conclusa, il mercato vive di un ecosistema a sé. All’interno del suo contratto con i nerazzurri, infatti, è presente una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, valida per qualsiasi campionato.

L’accordo tra calciatore e club sarà attivo fino al 2028 e il che significa che in estate mancheranno solamente 2 anni alla scadenza. A quel punto, bisognerà procedere in due direzioni: un rinnovo a lungo termine o un addio oneroso, ma doloroso. Un altro anno in squadra senza rinnovo, rischia di portare a una svalutazione del calciatore, aspetto che l’Inter non può permettersi.

Se Thuram dovesse mantenere questo stato di forma, è facile aspettarsi che i top club busseranno alla porta dell’Inter. A quel punto sarà fondamentale conoscere l’offerta. Qualora dovesse rispettare la clausola e la destinazione convincere il giocatore, sarà molto più complicato trattenerlo a Milano.