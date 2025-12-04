Modric e il suo addio al Real Madrid: “Un passo indietro”, la dichiarazione che fa discutere

Luka Modric è stato il grande acquisto del Milan, arrivato a parametro zero.Il centrocampista croato si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha generato molte polemiche

C’è un certo tipo di calciatore che sembra fermare il tempo. Non solo perché rallenta il gioco con un tocco, ma perché ogni scelta pesa. E quando uno di questi giocatori decide di cambiare strada, il rumore non finisce presto. L’eco si sente in Spagna, attraversa le Alpi e riempie le curve di San Siro. È lì che oggi si gioca una partita diversa, fatta di memoria, prospettiva e parole che possono graffiare.

Il regista croato ha chiuso un capitolo enorme. Oltre dieci anni a Madrid, un Pallone d’Oro 2018 e cinque Champions League. Chi l’ha visto dal vivo sa di cosa parlo: il corpo punta a sinistra, il passaggio ti taglia a destra. Una lezione continua. Quando saluti un’era del genere, ogni espressione viene spulciata. Non esiste un “detto e fatto”. Esiste un “detto e interpretato”.

Modric, l’inizio a Milano e le parole che scatenano la bufera

L’arrivo in Italia, invece, è un cantiere aperto. Il Milan ha una storia che non necessita di prefazioni. Ha uno stadio che parla da solo. E ha un progetto che negli ultimi anni ha alternato coraggio e disciplina, con un’identità chiara e una rosa che mescola esperienza e crescita. Il contesto, dunque, non è un salto nel vuoto. È semmai un salto diverso.

Ed è qui che entra la frase che ha acceso il dibattito. Secondo alcune ricostruzioni circolate sui media, Modric avrebbe definito il Milan “un passo indietro” rispetto al Real Madrid.

“Dopo il Real Madrid, ovunque tu vada, è un passo indietro”. Questa dichiarazione rilasciata in un’intervista a Marca è diventata miccia. Va però chiarito un punto essenziale: Modric ha poi parlato anche del presente alMilan e della scelta di approdare in rossonero.

“Credo di essere arrivato in un club che, per la sua storia e la sua reputazione, è molto vicino al Real Madrid, e per me è la situazione più ideale che potesse capitare. Soprattutto perché sono cresciuto nel calcio italiano; il Milan era la mia squadra preferita“.

La nuova vita al Milan: regista d’élite

Va però ammesso come le Merengues occupano da anni il vertice assoluto, mentre i rossoneri stanno ricostruendo il loro spazio europeo. Ma c’è un’altra lettura, più calcistica: un campionato diverso, un ruolo più centrale nella gestione della palla, una squadra che chiede leadership quotidiana. A volte non è “indietro” o “avanti”. È “altrove”.

Sul campo, il tema diventa pratico. Un quasi quarantenne d’élite porta due asset che non invecchiano: visione e misura del ritmo. In Serie A, dove le partite spesso si decidono sui dettagli, un regista esperto ti sposta la partita con tre scelte giuste. Il minutaggio andrà gestito. Il calendario pure. Ma la guida tecnica guadagna un metronomo e lo spogliatoio un riferimento. E non è poco.

C’è poi una questione emotiva. Chi lascia Madrid raramente lo fa leggero. Si saluta un habitat. Si entra in un’altra lingua calcistica. È un addio che pesa anche quando il corpo è già altrove. E l’Italia, con le sue attese, amplifica ogni dettaglio. Forse è giusto così: la grandezza merita domande esigenti.