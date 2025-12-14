Barbieri come Cancelo ed Hakimi: il diamante della Cremonese che ha stregato la Serie A

Un giovane che corre sulla fascia con la spavalderia giusta, che sceglie il tempo meglio del rumore, che ascolta il pallone come si ascolta una voce amica: per la tifoseria grigiorossa è già una promessa, per gli scout una scheda da tenere in cima al mucchio.

Allo Zini succede spesso che l’azione parta lì, sul lato destro. Un controllo pulito, un primo passo deciso, poi la palla che viaggia. È il terreno di Barbieri, il ragazzo che la Cremonese sta modellando con pazienza e idee chiare. Non c’è frenesia, c’è metodo. E dietro c’è la mano di Davide Nicola, allenatore che sa cosa chiedere a un esterno moderno: corsa lunga, letture rapide, pulizia tecnica.

Nicola non innova per moda. Costruisce per utilità. In un 3-5-2 o in un 3-4-2-1, il “quinto” di destra diventa una coltellata: deve allungare la squadra, ma anche entrare dentro al campo quando serve. Qui Barbieri ha trovato il suo spazio. Alterna sovrapposizioni classiche all’underlap, entra tra le linee e apre angoli di passaggio che prima non c’erano. La scelta di passare o guidare, di crossare o rimbalzare corto, non è lanciata a caso. È eseguita con criterio.

C’è un dettaglio che lo racconta bene. Quando riceve sulla corsa, orienta il corpo già per l’azione successiva. Sembra poco, è tutto. Lo vedi nei duelli aperti, dove non rifugge il contatto, e nelle ripartenze, dove l’allungo non è un gesto atletico, ma una soluzione tattica.

Il riferimento? Due modelli che parlano la lingua dei terzini del presente: João Cancelo e Achraf Hakimi. Non un paragone faciliotto, una traiettoria tecnica. Da Cancelo prende l’idea dell’esterno che può accentrarsi e cucire gioco. Da Hakimi il gusto per l’attacco dello spazio, il taglio profondo, il tempo del cross teso.

Barbieri nel mirino delle big: perché ha stregato tutti

Il punto, a metà strada tra racconto e campo, arriva qui. Dopo settimane di crescita silenziosa, il suo nome ha iniziato a circolare. Stando a indiscrezioni di mercato raccolte da addetti ai lavori, alcuni club di Serie A hanno chiesto relazioni aggiornate sul suo rendimento. Al momento si parla di sondaggi e monitoraggio continuo, prassi normale quando un under affina il ruolo di “quinto” con continuità.

Cosa vedono gli scout? Mappe di posizione che disegnano due corsie: linea laterale e half-space. Un volume di progressioni palla al piede che apre il campo. Qualità nei cross dal fondo e dalla trequarti. Aggressività controllata in fase di pressione e rientri profondi con buon “tempo palla”. E, soprattutto, margini. I numeri completi variano a seconda delle piattaforme dati e non sono univoci in accesso pubblico; bastano però le clip partita per partita per registrare un trend: responsabilità crescente, errori sempre più rari, scelta migliore nell’ultimo passaggio.

Qui il lavoro di Nicola si vede: principi semplici, ripetuti bene. Linea alta quando possibile, copertura prudente quando necessario. Macro-idee chiare che aiutano un profilo come Barbieri a togliere rumorosità al gioco e guadagnare consistenza. È il passaggio dall’impressione allo standard.

E adesso? Seguire le orme di Cancelo e Hakimi non significa copiarli. Significa capire la rotta: diventare un esterno capace di incidere in due fasi e in contesti diversi. Sceglierà la vetrina o il progetto? A volte la vera accelerazione non è lo scatto sulla fascia, ma la decisione di restare dove si cresce meglio. E se il vento giusto, per una volta, fosse la pazienza?