Ferguson e la doppietta salvifica: riscatto a Roma oppure è già troppo tardi?

Fuori fa freddo, ma una doppietta può scaldare una città. Il nome è Ferguson, il dibattito è acceso: per la Roma è benzina per ripartire o l’ultima fiammata prima che il treno passi?

Hanno parlato di lui come di un nove vecchia scuola. L’irlandese, protagonista in Scozia e nelle notti europee, torna al centro della scena con una doppietta che rimette sul tavolo una domanda semplice: vale la pena forzare su Ferguson a gennaio oppure l’ombra lunga di Zirkzee rende il quadro più complesso di quanto sembri? Il tecnico giallorosso è stato chiaro: “Dobbiamo migliorarci a gennaio, sennò perderemmo una grande occasione”. Il messaggio è di quelli che non lasciano alibi.

Di Ferguson sappiamo che è un attaccante moderno: fisico, lettura dell’area di rigore, tempi di smarcamento, un pressing che non è solo scena ma recupero palla alto e occasioni costruite sull’errore avversario. Nei tabloid inglesi, dopo la tripletta al Newcastle del 2 settembre 2023 in Premier League, sono arrivati paragoni pesanti con Vieri e Shearer: suggestioni mediatiche, non sentenze tecniche.

Il profilo di Ferguson, tra numeri e contesto

I numeri concreti raccontano altro: Ferguson è esploso presto, ha segnato prima dei vent’anni e ha mostrato una shot selection essenziale. Spesso tocca pochi palloni ma decisivi. Il suo lavoro spalle alla porta libera lo spazio per gli inserimenti della mezzala, dettaglio che alla Roma attuale aiuta tanto, visto il volume di seconde linee in corsa sul lato forte. Aggiungo un particolare emerso dai report tecnici di scouting: attacca bene il primo palo quando la palla è larga a piede forte. Sembra una banalità, ma è il genere di abitudine che sposta le partite sporche.

Zirkzee è l’antitesi creativa: gioca tra le linee, associazione continua, porta su di sé la pressione e rifinisce come un trequarti. Non è solo questione di gol, ma di come la squadra respira con lui. La “scelta” non è chi segna di più, bensì quale identità offensiva la Roma vuole innescare da subito.

Roma tra occasione e rischio

Il mercato di gennaio offre margini, ma chiede coraggio. Con Zirkzee punti su un sistema più cerebrale. Budget, ingaggio, formule: qui non ci sono scorciatoie. E la doppietta, allora? È ossigeno. Cambia l’umore, riaccende Trigoria, fa sembrare raggiungibili punti che ieri parevano lontani. Ma una squadra non si giudica dal picco, bensì dalla curva. Se la Roma vuole capitalizzare l’inerzia, deve legare il presente a una scelta coerente: o un finalizzatore che cristallizza le occasioni, o un catalizzatore che le moltiplica.

Nel mezzo resta la voce del tecnico: “migliorarci” significa mettere un tassello che regge da febbraio a maggio, non una scintilla da highlights. E allora la domanda ritorna al lettore-tifoso: preferisci sentire il boato di un tap-in al 92’ o il silenzio ammirato di un tunnel che apre la porta? A volte una stagione cambia proprio lì, in quel respiro prima del tiro. E non è mai troppo tardi per scegliere come respirare.