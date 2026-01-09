Inter campione d’Inverno, ci siamo: c’è una statistica che ingolosisce Chivu

Scopri le ultime novità della Serie A: l’Inter è in testa, ma Milan e Napoli non mollano. Analizziamo insieme le statistiche e i possibili scenari futuri del calcio italiano.

La Serie A è un campionato di calcio che non smette mai di sorprendere. Quest’anno, l’Inter sembra aver preso il comando, ma c’è una statistica che potrebbe far sorridere Cristian Chivu, l’allenatore nerazzurro. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del calcio italiano.

Il recente successo dell’Inter contro il Parma e il contemporaneo passo falso del Milan hanno disegnato una classifica di Serie A che profuma già di verdetto, almeno per quanto riguarda la prima metà della stagione. L’Inter è virtualmente Campione d’Inverno 2025/26. Nonostante a nerazzurri e rossoneri manchi ancora una giornata da recuperare, per via della Supercoppa Italiana giocata a dicembre, di fatto al dato manca “solo” l’ufficialità.

Attualmente i nerazzurri vantano 3 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Per completare ufficialmente il girone d’andata, l’Inter dovrà ospitare il Lecce mercoledì a San Siro, mentre il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena a Como il giorno successivo. Il Napoli intanto, dopo la sfida a San Siro con l’Inter, è atteso a Napoli-Parma e Napoli-Sassuolo.

Il turno di campionato di questo weekend, infatti, sarà la prima giornata di ritorno. Anche in caso di arrivo a pari punti (sconfitta Inter e vittoria Milan), la squadra di Chivu dovrebbe dilapidare in modo clamoroso il vantaggio del +10 di differenza reti che conta in caso di due squadre appaiate.

La particolarità del calendario

L’esigenza di dover recuperare le partite della sedicesima giornata, comunque, rischia di proporre una situazione alquanto strana. Se infatti l’Inter perdesse entrambe le partite (sia contro Napoli che contro Lecce) e il Milan facesse bottino pieno (con Fiorentina e Como), i rossoneri sarebbero primi in classifica proprio dopo il turno che di fatto chiuderà il girone di andata.

Nel mentre c’è anche il Napoli, che dopo il passo falso col Verona ha l’occasione di riagganciare l’Inter e riproporsi nella corsa a tre. I ragazzi di Conte, così come quelli di Allegri, hanno perso un po’ di terreno ma sono ancora pienamente in corsa.

Anche se, lo ricordiamo, ai fini dell’effimero titolo di Campione d’Inverno valgono solo i punti conquistati nelle prime 19 giornate di campionato da calendario e dunque, torniamo al discorso iniziale, sarebbe l’Inter a conquistarlo.

Essere Campioni d’Inverno non è solo un titolo onorifico, ma – almeno a livello statistico – una seria ipoteca sullo scudetto. La storia recente della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05 a oggi) parla chiaro: escludendo le stagioni di Calciopoli, in ben 15 occasioni su 19 chi ha virato in testa al giro di boa ha poi festeggiato a maggio.

Ma cosa significa tutto questo per l’Inter e per il suo allenatore, Cristian Chivu? Potrebbe essere un segnale positivo, un presagio di successo. Ma il calcio, come sappiamo, è imprevedibile.