Juventus, Yildiz costretto ad operarsi. Cosa cambia per i bianconeri

Bruttw notizie per la Juventus, si ferma Kenan Yildiz che rischia un grande stop. Ecco cosa cambia per i biaconeri.

Dovevano essere i giorni per festeggiare la prima vittoria in campionato e sistemare le ultime questioni di mercato, ma la notizia del lungo stop di Kenan Yildiz ha gelato il mondo bianconero. Spalletti perde la sua punta di diamante: il giocatore sarà costretto ad operarsi per un problema al piede sinistro (si teme una frattura, e si stanno eseguendo gli ulteriori accertamenti prima di confermare il da farsi), e rischia dai due ai tre mesi di stop.

Una pessima notizia per la Juventus, anche se la lunga sosta delle nazionali prevista in questo arco di tempo attutisce, almeno in parte, l’assenza del giocatore. In molti si chiedono in che modo e se l’infortunio al giovane gioiello turno inciderà nelle mosse di mercato della società.

Yildiz infortunato, cosa cambia

Difficile pensare che la Juventus possa tornare sul mercato per cercare un sostituto vero e proprio di Yildiz, essendo già ben coperti in quel ruolo. I bianconeri hanno già investito molto su Alajbegovic, e sarà proprio lui chiamato ad accelerare il suo investimento nella rosa e, insieme a Boga, non fa rimpiangere il giocatore. Oltre a loro, anche Nico Gonzalez, che ha ricevuto gli attestati di stima di Spalletti in conferenza, potrebbe a questo punto restare in bianconero.

Più facile immaginare che la dirigenza spinga per chiudere l’attaccante tante volte richiesto da Spalletti per completare il reparto offensivo, come per esempio quello Zikzee che è stato a lungo al centro delle cronache e che è rapidamente tornato di moda. Non resta che attendere novità sul fronte Yildiz e sulle trattative di mercato dei bianconeri.