Inter, arriva Jones. Mercato finito? Tutte le ipotesi

L’Inter si prepara ad accogliere Curtis Jones. Il mercato nerazzurro può dirsi concluso? Ecco tutte le strade.

L’Inter si prepara ad accogliere Curtis Jones, atteso in città per le visite mediche di rito e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. L’accordo con il Liverpool è stato trovato sulla base di 30 milioni di parte fissa + 5 di bonus, oltre al 10% sulla eventuale rivendita del calciatore. Per Chivu si tratta di un grande colpo che, certamente, porta intensità e ritmo da Premier alla mediana nerazzurra.

Jones si unisce a Provedel, Stones e Spence tra i nuovi arrivi di questa sessione di mercato, che ha visto anche le importanti partenze di Dumfries e Frattesi, e gli addii degli svincolati de Vrij, Sommer, Acerbi e Darmian. Basta fare un rapido calcolo, tenendo conto anche del rientro di Stankovic dopo l’esperienza al Club Brugge, e del ritorno di Pavard del prestito al Marsiglia, per notare che, almeno numericamente, il meercato nerazzurro possa dirsi concluso.

Gli scenari per il mercato dell’Inter

Eppure, la sensazione è che questa sessione estiva di mercato possa ancora regalare qualcosa in casa Inter. Le piste da seguire, in quest’ottica, stando agli esperti di mercato sono principalmente due: Luis Henrique piace alla Roma, oltre all’interesse di altri club esteri, e potrebbe lasciare i nerazzurri in questa sessione di mercato. Qualora avvenisse, l’Inter lo sostituirebbe, secondo quanto riportato da Sky, con un profilo più offensivo capace di giocare sia in attacco che all’occorrenza da esterno.

Nelle ultime ore, è poi tornato a rimbalzare il nome di Stankovic, che con l’arrivo di Jones potrebbe trovare maggiore minutaggio altrove e partire in prestito. Anche se il giocatore appare più orientato verso una permanenza a Milano.

Infine, la questione Pavard: oggi le quotazioni della sua permanenza sono ovviamente in rialzo e il difensore sembra essersi nuovamente calato nel mondo nerazzurro, ma viste le premesse con cui è iniziato il mercato estivo le sorprese non sono da escludere sino all’ultimo. C’è poi l’altra opzione da non scartare: quella che, effettivamente, con Curtis Jones sia effettivamente terminato.