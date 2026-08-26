Milan, telenovela Leao ai titoli di coda: è ad un passo dal Galatasaray

Rafa Leao ad un passo dal Galatasary. Il portoghese è vicino a lasciare i rossoneri per trasferirsi in Turchia.

La sensazione è che questa volta la storia tra il Milan e Rafa Leao sia arrivata ai titoli di coda. Arrivato nell’estate del 2019, da allora il rapporto tra l’attaccante portoghese e la piazza rossonera è stata un’altalena: amore, entusiasmo per le giocate, a volte rabbia, mugugni e irritazione per quei momenti, certamente mai indifferenza.

Era difficile immagiare, dopo le parole al termine dello scorso campionato, in cui Leao aveva manifestato l’intenzione di provare una nuova avventura segnando una spaccatura netta con l’ambiente rossonero, che il portoghese potesse ricominciare come se nulla fosse una nuova stagione in rossonero. E infatti, il giocatore sembrerebbe pronto a iniziare una nuova avventura segnando un addio che parte da lontano.

Rafa Leao ad un passo dal Galatasaray

Il Galatasaray, che aveva nelle scorse settimane presentato un’offerta per il giocatore, rifiutata dal Milan perché ritenuta troppo bassa, ha infatti sferrato l’assalto al giocatore con un’offerta ben più vicina alla richiesta fatta dal Milan.

I turchi hanno inviato l’atteso rilancio portando l’offerta complessiva per il cartellino del giocatore a 45 milioni circa più bonus. In linea con la richiesta rossonera, che ha sempre posto 50 milioni come la soglia sotto cui non scendere per la valutazione del calciatore.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, dunque, la trattativa sarebbe ormai praticamente ai dettagli. Anche il giocatore, che si mormora stesse aspettando una squadra in Premier League, si starebbe convincendo ad accettare la corte del Galatasaray: ad aspettarlo uno stipendio a dir poco faraonico, oltre 10 milioni di euro netti a stagione. Non resta che aspettare e vedere se le parti riusciranno a trovare la quadra sui dettagli e arrivare alla fumata bianca definitiva.