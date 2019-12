Juventus, situazioni infortuni: allarme Khedira! Le condizioni di Douglas Costa e Rabiot

INFORTUNI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, la Juventus dovrà fare i conti con il ko di Khedira, il quale sarà operato al ginocchio e tornerà a disposizione di Sarri solamente nel 2020. Da valutare anche le condizioni di Douglas Costa e Rabiot.

L’esterno brasiliano potrebbe far ritorno in campo solamente tra circa 10-15 giorni, mentre per quel che riguarda Rabiot, il centrocampista francese sarà a disposizione di Sarri già dal prossimo match contro la Lazio.

Infortuni Juventus, Chiellini in campo a febbraio

Non solo Dogulas Costa e Rabiot, la Juventus si prepara a riabbracciare anche il suo capitano. Chiellini potrebbe far ritorno in campo già dal prossimo febbraio o marzo. Ci vorrà la massima calma e cautela, ma si intravedono i primi segnali positivi in chiave futura.