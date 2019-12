Napoli-Genk, probabili formazioni: l’ultima di Ancelotti? Milik dal 1′, c’è Zielinski

NAPOLI GENK PROBABILI FORMAZIONI- Basterà un punto agli uomini di Ancelotti per centrare l’obiettivo ottavi di finale di Champions League. Per il tecnico partenopeo, come noto, potrebbe trattarsi della sua ultima presenza sulla panchina del Napoli prima dell’arrivo di Gennaro Gattuso.

Ancelotti, in vista della sfida di questa sera, si affiderà al solito 4-4-2, con Callejon e Zielinski sugli esterni e con Allan e Fabian Ruiz in mezzo al campo. Nessuna novità in difesa, con Manolas al fianco di Koulibaly. Occhio ai ballottaggi offensivi, con Milik quasi certo del posto dal 1′, mentre restano in “competizione” Insinge, Lozano, Llorente e lo stesso Callejon. Match visibile su “Sky” a partire dalle ore 18:55. Sfida trasmessa anche in streaming su “Sky Go” e “Now Tv”.

Leggi anche: Napoli, clamoroso, arriva Gattuso: da mercoledì sarà il nuovo allenatore!

Napoli Genk probabili formazioni, Milik dal primo minuto

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Lozano, Milik. All. Ancelotti

GENK (4-4-2): Coucke; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Maelhe, Heynen, Berge, Hrosovsky; Samatta, Ito. All. Wolf