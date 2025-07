Lookman, si avvicina l’addio dall’Atalanta? Le 4 piste possibili: c’è anche un’italiana con un piano

L’attaccante della Dea potrebbe essere sempre più vicino a una cessione, con 4 club in corsa: anche una squadra italiana starebbe preparando un piano

Ademola Lookman e l’Atalanta potrebbero essere arrivati ai titoli di coda della propria storia. Un’avventura iniziata nell’estate del 2022 con il passaggio dal Lipsia e che ha vissuto momenti altissimi, con il picco della tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nel mezzo ci sono 118 partite con 52 gol e 25 assist, che hanno permesso alla Dea di conquistare grandi palcoscenici.

L’ultima stagione ha visto Lookman protagonista di alcuni rumors legati a una lite con Gasperini, che non aveva parlato bene di lui in conferenza, riferendosi all’abilità nei calci di rigore. La permanenza del tecnico avrebbe immediatamente spinto il nigeriano a cambiare squadra, ma l’addio, per firmare con la Roma, ha sicuramente rallentato l’uscita dal club.

Lookman nel mirino di 4 top club: c’è anche un’italiana

Le prestazioni del classe ’97 hanno impressionato numerosi addetti ai lavori, che si sono messi in azione per capire i margini di una trattativa. In scadenza nel 2027, oggi Lookman verrebbe ceduto per un’offerta che dovrebbe partire da 50 milioni di euro. Una cifra importante, sotto la quale l’Atalanta non è assolutamente intenzionata a scendere, anzi, il rischio è che aumenti.

L’aumento potrebbe arrivare soprattutto per via di una possibile asta che rischia di crearsi per il giocatore. Il nigeriano, infatti, piace molto a ben 4 squadre diverse, di cui una di queste italiana. Tra le opzioni più in secondo piano, almeno per ora, troviamo l’Arsenal e l’Atletico Madrid. Entrambe le piste sono fredde al momento, ma esiste un interesse.

La new entry è il Barcellona, che avrebbe inserire Lookman nella lista dei desideri nonostante la grande abbondanza in attacco. I catalani si sono aggiunti nella corsa al giocatore e potrebbero superare la concorrenza. La destinazione è allettante, ma la grande presenza di giocatori offensivi non aiuta il giocatore per via del rischio turnover.

Chi ha mostrato interesse in Italia è il Napoli. Gli azzurri dovrebbero incassare presto i soldi di Osimhen, che resta per ora ancora in azzurro. Un’operazione complessa, ma i partenopei vorrebbero inserire Raspadori per risparmiare sul cartellino del giocatore. Ogni trattativa però, resta difficile e anche l’inserimento di una contropartita potrebbe non accontentare l’Atalanta per il via libera della cessione.