Inter-Barcellona, probabili formazioni: obiettivo ottavi, Borja Valero e D’Ambrosio dal 1′

INTER BARCELLONA PROBABILI FORMAZIONI- Un solo obiettivo, una sola certezza: battere il Barcellona per staccare ufficialmente il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Antonio Conte ci proverà, ma come accennato dallo stesso tecnico nerazzurro, serviranno unità di intenti, grande concentrazione e una dose di fortuna.

Barcellona senza Messi, non convocato da Valverde, ma occhio al tandem offensivo composto da Suarez e Griezmann. Conte si affiderà al solito 3-5-2 con Godin, De Vrij in difesa e con Borja Valero e Vecino al fianco di Brozovic. Sulle corsie esterne spazio per D’Ambrosio e Biraghi. Calcio d’inizio ore 21:00, sfida visibile in diretta tv su “Canale 5” e in streaming su “Mediaset Play”.

Leggi anche: Napoli, clamoroso, arriva Gattuso: da mercoledì sarà il nuovo allenatore!

Inter Barcellona probabili formazioni: Lukaku-Lautaro Martinez in attacco

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

BARCELLONA (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Junior Firpo; Vidal, de Jong, Rakitic; Griezmann, Suarez, Ansu Fati. All. Valverde