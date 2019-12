CAGLIARI LAZIO PROBABILI FORMAZIONI- Cagliari-Lazio concluderà la 16^ giornata di Serie A con isolani chiamati a confermare la strepitosa prima parte di campionato che proietta gli uomini di Maran in piena zona Champions League. Lazio reduce dall’eliminazione in Champions League, ma forte dell’ultimo successo in campionato contro la Juventus

Poche novità da ambo le parti, con isolani in campo con il solito 4-3-1-2 con Klavan confermato dal 1′ al fianco di Pisacane. Sulla destra dovrebbe agire Cacciatore, con Faragò in panchina. Centrocampo formato da Nandez-Cigarini-Ionita, con Naiggolan a sostegno delle due punte Joao Pedro-Simeone. Poche novità anche per Simone Inzaghi, il quale si affiderà al tandem offensivo Immobile-Correa. Calcio d’inizio ore 20:45, il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali “Sky”.

Cagliari Lazio probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.