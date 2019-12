KULUSEVSKI INTER- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Kulusevski, giocatore attualmente in forza al Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. Il centrocampista ha una valutazione di circa 30-40 milioni di euro e Marotta sarebbe pronto a piombare sulla rivelazione di questo campionato.

Occhio anche alla Juventus. Paratici osserva interessato e valuterà il da farsi con estrema attenzione. I bianconeri potrebbero decidere di analizzare la situazione prima di irrompere sulla trattativa. Primo dialogo a gennaio, per poi perfezionare il tutto in vista della prossima estate.

Kulusevski Inter, ma non solo: occhio all’affare Vidal

Non solo Kulusevski, l’Inter continua a seguire molto attentamente anche Vidal. Il centrocampista del Barcellona, valutato circa 35-40 milioni potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per il centrocampo nerazzurro in vista di gennaio. Come evidenziato nelle ultime ore, il giocatore sarebbe anche in leggera rotta con il club catalano.