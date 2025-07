Bayern Monaco, ecco 100 milioni: la decisione di Oaktree gela l’Inter

I bavaresi hanno pronti 100 milioni per l’ultimo grande obiettivo di mercato: l’Inter trema, il calciatore riguarda i nerazzurri

Il Bayern Monaco prosegue la sua cavalcata al Mondiale per Club. Superato il Flamengo senza difficoltà, ai quarti di finale una sfida dal sapore decisamente interessante per i bavaresi. Muller e compagni sfideranno infatti il Paris Saint Germain Campione d’Europa in carica in un match che ha il sapore delle grandi notti di Champions League.

L’obiettivo è naturalmente la vittoria per i bavaresi, tornati al successo in Bundesliga dopo un anno ma ancora “arrabbiati” per l’epilogo in Champions League, con la sconfitta nei quarti contro l’Inter. E conquistare la prima edizione del nuovo torneo internazionale darebbe ulteriore spinta al club bavarese che da anni domina in Germania.

Al contempo, però, la dirigenza del club bavarese è al lavoro su come rinforzare una squadra che già può essere considerata tra le più forti in Europa. Kompany ha già individuato diversi tasselli utili per colmare le lacune tra le big. Tra i colpi da realizzare, sicuramente è previsto un calciatore offensivo. Thomas Muller, infatti, andrà via dopo una carriera intera a Monaco ed il suo bottino di reti dovrà essere in qualche modo compensato.

Bayern Monaco, assalto al grande colpo: bomber da 23 reti in stagione

Sono diversi gli obiettivi su cui si è fiondato il Bayern Monaco, nomi tra i più forti calciatori militanti in Italia ed in Europa. Ma cc’è un profilo su cui la dirigenza si sta concentrando con grande interesse e non solo. Un calciatore che coinvolge molto da vicino anche l’Inter per cui i bavaresi sono disposti ad investire fino a 100 milioni di euro.

Si tratta di Nick Woltemade, attaccante classe 2002 dello Stoccarda. Una delle giovani promesse più interessanti del calcio tedesco ed europeo. Si è messo in mostra con la maglia dello Stoccarda nell’ultima Bundesliga con 12 reti in 28 presenze a cui ha aggiunto cinque gol in cinque gare di Coppa di Germania risultando determinante per il successo nella competizione del club del Baden-Württemberg (4-2 in finale contro l’Arminia-Bielefeld, club di terza serie).

Ed anche all’Europeo U21 la sua vena realizzativa non si è estinta, anzi: sei gol in cinque gare che hanno attirato l’attenzione proprio di tutti. Sul calciatore si è mossa in principio l’Inter che ha però abbandonato la pista per i costi elevatissimi dell’operazione.

Non solo Inter: anche il Napoli su Woltemade

Oaktree, infatti, non avrebbe mai dato il via libera ad un’operazione molto onerosa, mettendo un paletto chiaro a Marotta ed Ausilio. Anche Napoli e Chelsea hanno effettuato sondaggi per il calciatore ricevendo in risposta la preferenza per il Bayern da parte del bomber.

Lo Stoccarda, da par suo, vuole capitalizzare al massimo: ha appena 23 anni e la sua valutazione oscilla tra gli 80 ed i 100 milioni di euro. Decisamente troppi per il Bayern Monaco disposto ad arrivare fino a 50 per poi inserire nella trattativa una contropartita tecnica.

Chi? Il giovane Paul Wanner, trequartista 19enne dell’Heidenheim ma di proprietà del Bayern e stellina della Germania U21. Lo Stoccarda lo vorrebbe ingaggiare e non è escluso che i due club possano trovare un punto d’incontro rispettando così le volontà di Woltemade che vuole i bavaresi ad ogni costo.