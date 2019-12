Calciomercato 24 dicembre, la Juve piomba su Haaland: scambio Emre Can-Paredes. Inter-Vidal, la verità!

CALCIOMERCATO 24 DICEMBRE- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 24 dicembre. Movimenti di mercato, possibili affari in vista della sessione invernale di calciomercato.

JUVENTUS– Prende corpo l’ipotesi di scambio alla pari con il PSG con Emre Can e Paresedes protagonisti. Stand by per la cessione di Mandzukic in Qatar, mentre Paratici sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Haaland, già in vista della sessione di mercato invernale. Serviranno 30 milioni.

INTER– Vidal resta il primo obiettivo del mercato di gennaio. Operazione complicata e attualmente abbastanza fredda. Difficilmente il Barcellona deciderà di privarsi del suo centrocampista. Serviranno circa 25 milioni per convincere il club blaugrana.

LAZIO– Una prima parte da protagonista e un mercato che potrebbe regalare alcuni rinforzi mirati per cercare di completare al meglio la stagione e tentare il clamoroso assalto allo scudetto. Lotito potrebbe puntare forte su un nuovo attaccante e un nuovo centrale di difesa.

Leggi anche: Calciomercato 23 dicembre: il Milan non molla Ibrahimovic. Scambio Politano-Llorente, si può fare

Calciomercato 24 dicembre: Todibo-Milan, si fa sul serio

MILAN– Punto interrogativo Ibrahimovic, ma il Milan potrebbe tentare l’assalto reale e concreto su Todibo. Il difensore del Barcellona piace parecchio alla società rossonera. Possibile accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto.

ROMA– Possibile addio di Kalinic, il quale potrebbe far ritorno a Firenze. Massima attenzione anche al futuro di Florenzi, il quale potrebbe decidere di lasciare la Roma già a gennaio.