Juventus, infortunio Higuain: affaticamento alla coscia sinistra, Roma a rischio!

INFORTUNIO HIGUAIN- Secondo quanto riportato dall’ultimo report della Juventus sull’ultimo allenamento giornaliero, Gonzalo Higuain ha svolto allenamento differenziato a causa di un piccolo problema al muscolo della coscia sinistra.

La sua presenza per il match contro la Roma resta a forte rischio, ma la sensazione è che il giocatore possa partire dalla panchina figurando così nell’elenco dei convocati. Sarri potrebbe affidarsi alla coppia offensiva formata da Ronaldo-Dybala con Ramsey alle loro spalle.

Leggi anche: Calciomercato 9 gennaio: Milan, spunta Politano. Icardi-Juve, appuntamento a giugno. Fiorentina-Cutrone, è fatta

Infortunio Higuain, nessun allarme particolare: in panchina contro la Roma?

Come detto, nessun particolare allarme per quel che riguarda Higuain. L’attaccante della Juventus potrebbe partire dalla panchina in vista della sfida contro la Roma, ma tutto dipenderà dalla giornata di domani. Possibile che Sarri scelga di non rischiarlo dal primo minuto, ma convocandolo comunque in vista della trasferta dell’Olimpico.