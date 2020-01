Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per tracciare il quadro generale dell’attuale situazione del Napoli alla vigilia della complicata sfida contro la Lazio. Il tecnico azzurro predica calma, serenità, ma soprattutto massima attenzione. Gattuso ha così ammesso: “Non dovremo commettere gli stessi errori fatti contro Inter e Parma. Bisogna dare continuità e migliorare, andando avanti su questa strada.

Il tecnico del Napoli ha poi analizzato anche il possibile recupero di Koulibaly: “Tra Parma e Inter ho visto due squadre completamente diverse, comincia a giocare come piace a me. La Lazio sta facendo bene da diversi mesi, adesso ci servono 2/3 risultati per dare continuità”, ha detto. Koulibaly? Abbiamo fatto una nuova risonanza che ha mostrato come ci sia ancora un po’ di edema. Non è il caso di rischiarlo”.

Gattuso, un sorriso dal mercato: ecco Demme e Lobotka

Il Napoli ha praticamente chiuso il doppio affare Demme e Lobotka. Il primo arriverà in azzurro per una cifra pari a 12 milioni di euro, mentre il secondo costerà circa il doppio. Una coppia di centrocampista capace di ridare verve e linfa vitale alla metà campo partenopea decisamente deludente in questo inizio di stagione. Attesi gli ultimi dettagli e poi le ufficialità.