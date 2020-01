Roma, infortunio Zaniolo: crociato anteriore ko. Oggi l’operazione, ecco i tempi di recupero

INFORTUNIO ZANIOLO- Un bruttissimo ko che priverà la Roma di Zaniolo da qui fino al termine della stagione. Rottura del crociato anteriore del ginocchio destro: sentenza drammatica e brutte notizie anche in vista dei prossimi Europei. Un infortunio apparso decisamente grave fin da subito, con il giocatore in lacrime in campo e con una smorfia di dolore costante.

Zaniolo sarà operato oggi a Villa Stuart, poi proseguirà il suo recupero in vista dei prossimi mesi. La sensazione è che tornerà a completa disposizione in vista dell’inizio della prossima stagione. 6 mesi di stop per evitare potenziali ricadute e altre problematiche.

Infortunio Zaniolo: il comunicato ufficiale della Roma

Verdetto arrivato già nella serata di ieri, quanto il centrocampista della Roma è stato trasportato direttamente a Villa Stuart per valutare l’entità del ko. Sentenza killer e operazione fissata nella giornata di oggi. Sono attese novità e comunicato ufficiale dopo l’intervento chirurgico.