Calciomercato 17 gennaio: Inter, 4 colpi ad effetto: è fatta per Giroud, Eriksen, Spinazzola e Ashley Young. Roma-Milan, scambio Suso-Under?

CALCIOMERCATO 17 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 17 gennaio. Affari, colpi di scena e ultime indiscrezioni dell’attuale sessione di mercato invernale.

JUVENTUS– Mercato chiuso: Paratici ha ribadito il piano bianconero. Demiral non verrà sostituito e si aspetterà il ritorno di Chiellini. In uscita punti interrogativi Emre Can e Pjaca.

MILAN– Tiene banco il possibile scambio con la Roma con Suso e Under protagonisti. Il centrocampista spagnolo piace parecchio anche all’Atletico Madrid, ma tutto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato.

INTER– Marotta e Ausilio scatenati. Oggi l’agente di Eriksen arriverà in Italia per chiudere la trattativa con i nerazzurri. Non solo: è fatta anche per il passaggio in nerazzurro di Giroud, Eriksen e Spinazzola.

ROMA– Possibile affondo per Suso dopo l’affare Politano. I giallorossi potrebbero decidere di dire addio ad Under.

Calciomercato 17 gennaio: Cagliari, idea Pjaca. Niente scambio Mancosu-Ionita

CAGLIARI– Nessuno scambio con il Lecce sull’asse Mancosu-Ionita. Il club rossoblù potrebbe valutare la possibilità di mettere le mani anche su Pjaca, il quale potrebbe lasciare la Juventus con la formula del prestito.

LAZIO– Idea Vecino: il centrocampista piace ai capitolini, ma Lotito aprirebbe all’affare solamente con la formula del prestito secco.