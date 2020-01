Atalanta-SPAL, le probabili formazioni: Caldara titolare? C’è anche Zapata. Semplici con Petagna-Di Francesco

ATALANTA SPAL PROBABILI FORMAZIONI- Sfida che si annuncia piuttosto elettrizzante, sia per quel che riguarda la rincorsa dell’Atalanta all’Europa, sia per quel che riguarda l’obiettivo salvezza da parte della SPAL. Gli uomini di Gasperini proveranno a vendere cara la palle per cercare di non perdere il treno Champions League. Possibile spazio dal primo minuto per Caldarda, il quale potrebbe essere confermato al centro della difesa dopo la sfida di Coppa Italia. A centrocampo spazio per Pasalic, mentre in attacco poche novità con Zapata pronto ad essere supportato da Gomez e Ilicic.

SPAL in campo con il 3-5-2. Semplici si affiderà alla solita difesa a tre composta da Cionek, Vicari e Felipe. Missiroli, Valoti e Dabo a centrocampo, con Igor e Strefezza sugli esterni. In attacco confermata la coppia Petagna-Di Francesco. Calcio d’inizio ore 20.45: la sfida sarà trasmessa sui canali “Sky“.

Atalanta SPAL probabili formazioni: Zapata titolare con Caldara

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.