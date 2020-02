Juventus, infortuni Chiellini e Khedira: ecco i tempi di recupero

INFORTUNI JUVENTUS- Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria bianconera, Maurizio Sarri sarebbe ormai pronto a riabbracciare totalmente Chiellini e Khedira. I due bianconeri, inseriti entrambi in lista Champions, potrebbero essere arruolati nella seconda parte di stagione a pieno regime.

Il capitano bianconero potrebbe tornare in campo già a fine febbraio, difficile la sua presenza in vista della gara d’andata di Champions League contro il Lione. Stesso discorso per Khedira, il quale sarà a completa disposizione entro 3 settimane, massimo.

Infortuni Juventus, Chiellini nuovo baluardo difensivo

Sarri potrà contare totalmente sul recupero del suo capitano, fondamentale tatticamente, ma anche come luce guida per i propri compagni di squadra. Un infortunio ormai totalmente messo alle spalle. Così come Khedira, ormai pronto a far ritorno in campo e pronto a ritagliarsi una parte d’assoluto protagonista nelle scelte tattiche di Sarri. Poche settimane e i due bianconeri saranno nuovamente in campo.