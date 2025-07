Rescinde con l’Arsenal, conosce la Serie A e può firmare a parametro zero: che occasione per le italiane

Le italiane sono pronte a fiondarsi su un grande obiettivo a parametro zero: ha appena rescisso con i Gunners, che occasione

Quattro giorni di mercato e già tantissimi acquisti conclusi, tra annunci ufficiali ed affari in via di conclusione. Una partenza con il botto si può dire, con Napoli e Como senza dubbio sugli scudi. I partenopei hanno già messo a segno due super colpi tra cui Kevin De Bruyne e ne sta per piazzarne altrettanti, Beukema e Noa Lang.

I lariani hanno invece speso quasi 100 milioni ed il mercato è appena all’inizio. Insomma, si prospetta una sessione davvero scoppiettante, con le big del nostro campionato che pure stanno lavorando alacremente. Basti pensare alla Juve che ha appena accolto Jonathan David arrivato a parametro zero oppure il Milan che sta rivoluzionando il centrocampo con gli arrivi di Ricci e Modric, in attesa di Jashari.

E pure l’Inter il suo l’ha già fatto: già 60 milioni investiti per tre calciatori, Luis Henrique, Sucic e Bonny. Il club nerazzurro ha ora bisogno di cessioni per poter completare la rosa. Ecco, nonostante alcuni club abbiano già investito cifre ingenti o sono pronti a farlo (basti pensare al Napoli che ha 200 milioni di budget), la caccia al parametro zero è lo spot preferito.

Dall’Arsenal alla Serie A: un vero affare per i club

In un momento storico dove i club sono in difficoltà, risparmiare sul costo del cartellino ingaggiando un calciatore a parametro zero può rivelarsi determinante: da un lato, infatti, si completa la rosa con un calciatore dall’investimento contenuto e dall’altro i milioni di euro risparmiati possono essere dirottati su un altro colpo.

E così i dirigenti scandagliano questo particolare mercato e grande è l’attenzione rivolta ad ogni possibile soluzione. Dalla Premier League arriva la notizia di un calciatore che ha appena rescisso il suo contratto con il club di appartenenza, l’Arsenal. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano per aver militato nel Bologna.

Avete indovinato? Ma certo, ci riferiamo a Takehiro Tomiyasu. Come spiega la BBC, club e calciatore hanno risolto consensualmente il contratto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Parola fine, quindi, al calvario del difensore nipponico che non scende in campo da tempo.

L’ultima stagione è stata un vero e proprio calvario per il calciatore: il 26enne aveva saltato la prima parte di stagione per un infortunio al ginocchio che aveva richiesto l’intervento chirurgico nel 2023. Successivamente, lo scorso febbraio nuovamente sotto i ferri, con il calciatore che dovrà affrontare altri cinque mesi di riabilitazione.

E può diventare un’occasione interessante per i club italiani, sia big che di medio livello a caccia di un difensore. Certo, dovrà restare fermo almeno fino a dicembre ma trattasi di un calciatore che conosce bene la Serie A e che può giocare sia come terzino – la posizione coperta ad inizio carriera – che come centrale.

Quando in grado di scendere in campo, non ha mai deluso le aspettative, con un rendimento sempre all’altezza. Vedremo se qualche club deciderà di puntare su un calciatore che a 26 anni ha davanti a sé diverse stagioni da disputare ad alto livello.