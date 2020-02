Juventus, Ronaldo compleanno record: nuovo fuoristrada da 400 mila euro -VIDEO

FUORISTRADA RONALDO- Come riportato nelle ultime ore, Giorgina, compagna di Cristiano Ronaldo, ha scelto di regalare un nuovo fuoristrada da 400 mila euro all’attaccante portoghese. 35 anni coronati da un’ottima stagione con l’obiettivo di trascinare la Juventus anche in Champions League.

L’attaccante, intervistato da “Canal 11” ha così affermato: “Il mio obiettivo è vincere la sesta Champions League e questo alla Juventus è possibile. Sappiamo tutti quanto sia difficile, dipende da molti fattori. È possibile però perché abbiamo una buona squadra. Dobbiamo andare avanti un passo alla volta”.

Fuoristrada Ronaldo: ecco il nuovo regalo di compleanno dell’attaccante portoghese

Come evidenziato da “VMotori” si tratta del Mercedes Brabus Classe G da 300mila euro. Prodotto in pochissimi esemplari, il Mercedes Brabus Classe G si presenta come il fuoristrada più potente del mondo grazie ad un poderoso V12 in grado di sprigionare 900 CV.