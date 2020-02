“Repubblica”, colpo di scena Juventus: possibile ritorno di Allegri, il nuovo scenario!

RITORNO ALLEGRI- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come evidenziato dai colleghi di “Repubblica“, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di riportare in bianconero Massimiliano Allegri.

Un’ipotesi attualmente remota, ma che, come evidenziato dai colleghi del noto quotidiano, potrebbe entrare nel vivo qualora la situazione Sarri potesse complicarsi in maniera improvvisa e totale. “Una carta da giocare Agnelli ce l’ha ed è Allegri, sotto contratto fino a giugno: finora ha respinto ogni offerta, mantenendo il proposito di tornare in panchina soltanto nella prossima stagione, ma se lo richiamasse la Juve la questione sarebbe diversa, se non altro perché ne è ancora un dipendente”.

Ritorno Allegri, Agnelli riflette: il nuovo possibile scenario

Come detto, Agnelli potrebbe decidere di richiamare Allegri sulla panchina della Juventus solamente in caso in cui Sarri perda totalmente il controllo della squadra e dello spogliatoio. Il nuovo lavoro del tecnico bianconero avrà bisogno di calma e pazienza, ma la sensazione è che in casa Juventus si voglia necessariamente centrare il titolo di campioni d’Italia per la 9^ volta consecutiva, un aspetto prioritario e senza alcuna cognizione di causa.