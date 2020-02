Europa League| Ludogorets-Inter e Roma-Gent, probabili formazioni: Sanchez e Carles Perez dal 1′

LUDOGORETS INTER PROBABILI FORMAZIONI– Dopo il ko in campionato contro la Lazio, l’Inter si prepara all’esordio stagionale in Europa League. 16esimi d’andata e spazio a tante novità dal primo minuto.

Conte si affiderà al solito 3-5-2, ma con una totale rivoluzione in difesa. A centrocampo spazio per Eriksen dal 1′, fuori Brozovic e Sensi per infortunio. In attacco out Lukaku, spazio alla coppia Sanchez-Lautaro Martinez

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

ROMA GENT PROBABILI FORMAZIONI- Roma chiamata al pronto riscatto dopo un periodo decisamente complicato. Spazio al solito 4-2-3-1, con Cristiante e Veretout a centrocampo. Kolarov riprenderà spazio sulla sinistra, mentre Santon agirà a destra. In attacco Mkhitaryan schierato a sinistra, Pellegrini trequartista e Carles Perez a destra. Unica punta Dzeko.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. ù

GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezos, Odjidja-Ofoe; David, Depoitre. All. Thorup.