Juventus-Inter, UFFICIALE: il derby d’Italia sarà trasmesso in chiaro in diretta TV

JUVENTUS INTER DIRETTA TV- Ora è ufficiale. Dopo le prime indiscrezioni trapelata in mattinata, ora è arrivata anche la conferma: derby d’italia in programma alla 26^ giornata, il quale si giocherà a porte chiuse, sarà trasmesso in chiaro in diretta tv su “TV8″.

Una scelta per cercare di limitare l’affluenza di massa nei pub e nei luoghi pubblici, ma anche un modo per cercare di sdebitarsi con i tifosi che non verranno rimborsati del biglietto.

Juventus Inter diretta tv su TV8: Gli Highlights del match d’andata