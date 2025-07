Da Toronto a Napoli, Conte stravede per lui: sentite cosa disse qualche anno fa

Certe parole restano, anche dopo anni. Una stima reciproca, un’occasione sfumata, e ora forse una porta che si riapre. Lontano dai riflettori, ma nel posto giusto

Sono giorni molto concitati in Canada. È arrivata l’ufficialità del divorzio tra Lorenzo Insigne e il Toronto, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il talento di Frattamaggiore ha detto addio a una squadra che gli ha dato meno di quanto si aspettasse, e viceversa.

Un rapporto che non è mai decollato, e che nell’ultimo anno si è proprio spento, fino a diventare insostenibile. Troppi problemi, poca voglia di risolverli. Alla fine si è andati verso la risoluzione consensuale, e ora Insigne è libero di cercarsi un’altra squadra.

Un ritorno in Italia è probabile, ma con diversi ostacoli. Il primo è l’ingaggio: per tornare in Europa, Insigne dovrà abbassarlo di parecchio. Lo sa anche lui che dovrà accontentarsi. E poi c’è il discorso anagrafico, perché a 34 anni bisogna fare i conti con tutto. E non è detto che ci sia la fila.

Ma Insigne potrebbe non essere l’unico italiano a salutare il Canada. Perché anche Federico Bernardeschi sta riflettendo. Non è un mistero che abbia nostalgia dell’Europa e del calcio che conta. E anche se ha superato i 30 anni, la sensazione è che possa ancora dire qualcosa. Magari non da protagonista assoluto, ma da risorsa utile sì. C’è chi ha già bussato alla porta: il Bologna, ad esempio, ci sta pensando seriamente.

Ma attenzione al Napoli. Sì, perché la pista Bernardeschi-Napoli al momento non esiste ma potrebbe materializzarsi all’improvviso. Certo, ci sono dei “ma”: ingaggio da ridurre, ruolo da accettare, possibilità di giocare meno rispetto a quanto abituato. Però se lo scenario fosse quello giusto, se le condizioni venissero sistemate, l’operazione si potrebbe anche fare.

Bernardeschi al Napoli? Conte lo stima e lo ha già scelto. E viceversa…

Il punto è Antonio Conte. Bernardeschi con lui ha già lavorato, ed è lì che si crea l’incastro. Nel 2016, in un’intervista, Conte disse testualmente: “In Italia c’è poco talento, tranne qualche giovane come Bernardeschi”. Parole pesanti, perché dette in un momento in cui il ct della Nazionale poteva scegliere chi voleva. E infatti poi se lo portò agli Europei, facendolo entrare nel gruppo. Non per caso, ma per convinzione.

Stima assolutamente ricambiata. Tempo fa Bernardeschi ha detto una cosa che dà la misura del rispetto: “Quello che riesce a darti Conte l’ho visto da pochi altri. Sia a livello tattico, ma soprattutto a livello umano. Riesce a tirarti fuori quello che hai dentro toccando certe corde e si fa seguire in tutto e per tutto. Se ti dice di buttarti giù da un ponte, lo fai. Ti tira fuori l’anima.”

Ed è proprio questa stima reciproca che potrebbe sbloccare tutto. Conte non vedrebbe certo in Bernardeschi un titolare fisso, ma un jolly prezioso, uno da usare quando serve, su più ruoli, con la certezza che entrerà con la testa giusta. E Bernardeschi, per tornare in Italia con questo tipo di proposta, direbbe di sì.

Tra l’altro, c’è anche un precedente che avvicina Bernardeschi al Napoli. Lo ha raccontato lui stesso: qualche anno fa, De Laurentiis lo chiamò personalmente per cercare di portarlo in azzurro. C’era l’interesse vero, c’era la possibilità. Poi non se ne fece nulla, ma la porta non si è mai chiusa del tutto. E adesso, magari con qualche anno di ritardo, quella trattativa potrebbe riaprirsi.

L’eventuale arrivo di Bernardeschi al Napoli, ovviamente, non pregiudicherebbe l’acquisto da parte dei partenopei degli obiettivi già prefissati e quindi degli altri due esterni nel mirino, tra cui Lang. Senza dimenticare che il Napoli potrebbe acquistare anche tre calciatori di fascia. Bernardeschi, però, può tornare in Serie A ma non al Napoli: l’esterno, infatti, sarebbe vicino al Bologna con i contatti tra le parti già iniziati.