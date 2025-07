Juve, la gara con il Real Madrid lo ha certificato: ma dal mercato una buona notizia

La gara contro il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club l’ha messo in evidenza: dal mercato arriva però una buona notizia per Tudor

La Juventus ha abbandonato il Mondiale per Club. Proprio come accaduto all’Inter ieri sera, anche i bianconeri sono stati eliminati e così dicono addio al sogno di poter andare il più avanti possibile nella competizione e, perché no, provare addirittura a vincerla.

Anche il premio messo in palio da John Elkann non è bastato. I 30mila euro che ogni calciatore avrebbe percepito come bonus in caso di passaggio del turno non erano certo sufficienti per colmare il gap con il Real Madrid. Che, per inciso, ha vinto lasciando in panchina per gran parte del match Mbappé e si è affidato al canterano Gonzalo Garcia, autore del gol vittoria.

Terza rete in questo Mondiale per il prodotto de La Fabrica che ha sfruttato appieno la chance concessagli da Xabi Alonso. Ed il giovane spagnolo ha talmente impressionato il tecnico che potrebbe anche restare a Madrid e fungere da prima alternativa nel ruolo di punta centrale.

Kolo Muani titolare contro il Real Madrid: la scelta ben precisa su Vlahovic

La Juventus, invece, si è presentata dal 1′ con Kolo Muani nel ruolo di punta centrale. Una scelta, nella logica del mercato, poco condivisibile. Il francese è infatti un calciatore in prestito dal Paris Saint Germain e la dirigenza bianconera è ben lontana dal trovare l’intesa per tenerlo anche nella prossima stagione (o, se vogliamo, in questa, avendo già varcato la soglia del primo luglio).

Chi, invece, non ha più la fiducia del tecnico è Dusan Vlahovic. Lui, al contrario di Kolo Muani, è di proprietà della Juventus ma ha guardato dalla panchina tutta la gara, senza poter entrare e dare il suo contributo. Una scelta che Tudor è stato “costretto” a fare pur nutrendo grande stima nei confronti del centravanti.

Il bomber serbo ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e nessuna intenzione di rinnovarlo. Ergo, è in vendita per evitare di perdere a zero un patrimonio della società. In attesa di acquirenti – davvero pochi a dir la verità – a Dusan gli vengono risparmiati minuti in campo anche per evitare possibili infortuni.

Juve, bomber in arrivo: c’è solo un piccolo intoppo

Una situazione davvero curiosa ed anomala con Tudor che spera di poter mettere un punto definitivo alla vicenda. Ed una svolta potrebbe arrivare davvero a stretto giro di posta. La dirigenza bianconera è infatti vicinissima a chiudere con Jonathan David.

Il bomber canadese è ufficialmente svincolato e dopo che il Napoli l’ha bloccato e poi abbandonato, è stata proprio la Juve la squadra più decisa su di lui. David ha già dato disponibilità al trasferimento ed arriverebbe a Torino con il bagaglio di 25 reti in 49 presenze nella scorsa stagione.

L’accordo di massima è stato già raggiunto tra le parti per un ingaggio da sei milioni di euro netti più due di bonus che porterebbero i suoi emolumenti alla stregua dei top player della Serie A. Per la fumata bianca, però, mancano dettagli relativi alle commissioni spettanti agli agenti e ad altri aspetti propri del contratto.

Ed è su quest’aspetto che alla Continassa stanno lavorando alacremente: l’obiettivo è chiudere l’accordo il prima possibile e regalare così a Tudor il nuovo bomber, una pedina fondamentale per costruire la Juve in vista della stagione che inizierà ufficialmente tra poco più di un mese.