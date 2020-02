Europa League| Inter-Ludogorets e Gent-Roma, le probabili formazioni

INTER LUDOGORETS-L’Inter si prepara a difendere con i denti il successo dell’andata contro il Ludogorets. 2-0 il match d’andata, ora spazio al ritorno con Conte pronto ad affidarsi al solito 3-5-2. Eriksen in campo dal 1′, con difesa completamente rivoluzionata.

Occhio anche alla Roma, chiamata a difendere l’1-0 dell’andata. Sfida fondamentale anche in vista dell’imminente futura. Pochi cambi per Fonseca, il quale si affiderà sostanzialmente alla formazione titolare. In difesa spazio per Santon.

Inter Ludogorets probabili formazioni

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte. A DISP.: Stankovic, Skriniar, Pirola, Young, Veicno, Candreva, Esposito.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Badji, Dyakov; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Keseru. ALL.: Vrba. A DISP.: Stoyanov, Tawatha, Moti, Ikoko, Biton, Tchibota, Swierczok.

Gent Roma probabili formazioni

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David. ALL.: Thorup. A DISP.: Coosemans, Castro-Montes, Godeau, Chakvetadze, Marreh, Niangbo, Kvilitaia.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Fazio, Spinazzola, Villar, Ünder, Perotti, Kalinic.