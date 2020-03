Lazio, ko Luis Alberto: suona l’allarme i possibili tempi di recupero

INFORTUNIO LUIS ALBERTO- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Il Tempo“, il centrocampista della Lazio, dopo il recente ko contro il Bologna è volato a Barcellona per una visita di controllo e per valutare i possibili tempi di recupero dopo il leggero problema inguinale.

Piccolo allarme, ma che potrebbe rientrare immediatamente qualora il recupero del 26° turno di Serie A venisse disputato già nell’imminente week end. In questo caso, la Lazio, già scesa in campo nel match contro il Bologna, avrebbe la possibilità di recuperare gli acciaccati e la migliore condizione fisica in attesa della super sfida contro l’Atalanta.

Infortunio Luis Alberto, i tempi di recupero

Come detto, il centrocampista spagnolo non preoccupa particolarmente, ma le sue condizioni verranno monitorare con calma nel corso dei prossimi giorni.

Il giocatore potrebbe allenarsi in maniera differenziata per tutta la settimana per ritornata a piena disposizione in vista della 27^ giornata contro l’Atalanta.