Champions League| Valencia-Atalanta, probabili formazioni: Zapata-Ilicic dal 1′

VALENCIA ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI- Ci siamo, via il sipario sul match di Champions League tra Valencia-Atalanta, sfida che potrebbe consegnare ai bergamaschi il pass per i quarti di finale di Champions League.

Gasperini si affiderà al solito 3-4-1-2, anche se potrebbe mascherarsi totalmente in un 3-4-2-1, con Ilicic e Gomez alle spalle di Zapata. L’attaccante colombiano resta in ballottaggio con Pasalic per una maglia da titolare, ma la sensazione è che il centravanti possa avere la meglio sull’ex centrocampista di Milan e Chelsea. In difesa Caldara prenderà il posto dell’infortunato Toloi. Calcio d’inizio ore 21:00, l’Atalanta partirà dal sonoro 4-1 del match d’andata.

Valencia Atalanta probabili formazioni, Caldara dal 1′

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes; M. Rodrigo, Gameiro. A disp.: Cilessen, Wass, Hugo Guillamón, Kondogbia, Cheryshev, Lee Kang-in, Ruben Sobrino. All.: Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Sportiello, F. Rossi, Czyborra, Castagne, Tamère, Pasalic, Malinovskyi, Colley, Muriel. All.: Gasperini.