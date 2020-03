Europa League, Coronavirus| La Roma non parte per Siviglia: il Getafe dice no alla trasferta a Milano, ora che succede?

EUROPA LEAGUE- Come riportato da un comunicato ufficiale della Roma, la squadra giallorossa non partirà per Siviglia a causa delle nuove disposizioni del governo spagnolo e italiano.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

Stesso discorso anche per il Getafe, impegnato domani contro l’Inter. Il presidente Torres ha ribadito la sua piena volontà di non andare in Italia, marciando apertamente contro la Lega. Sono attese novità nel corso delle prossime ore.

Europa League, che succederà con Juventus Lione?

Da valutare anche il capitolo Champions League, con Juventus Lione in programma in vista della prossima settimana. Qualora l’Uefa non dovesse emanare nessun nuovo comunicato, il match dovrebbe giocarsi regolarmente, ma ovviamente a porte chiuse.

Situazione in costante divenire, sono attesi aggiornamenti e nuove possibili decisioni.