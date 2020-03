Inter, Lukaku allo scoperto: “Perchè dovremmo giocare? Situazione non sicura”

Lukaku non usa giri di parole e, intervistato ai microfoni di “Bleacher Report“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul Coronavirus e sugli attuali sviluppi di una situazione piuttosto complicata.

L’attaccante nerazzurro ha ammesso: “Se dobbiamo giocare in una situazione in cui la salute generale non è sicura, perché dovremmo giocare?“.

Lukaku: “Non sono spaventato, però…”

L’attaccante dell’Inter ha poi proseguito: “Non direi che sono spaventato. Però è come vivere in una bolla, cerchi di capire cosa stia succedendo e allo stesso tempo sai di essere nel Paese maggiormente colpito in Europa. In alcune città senti solo le sirene delle ambulanze che vanno avanti e indietro”.

Il centravanti nerazzurro incalza: “Io sapevo già che era solo questione di tempo prima che qualche giocatore contraesse la malattia. Sfortunatamente è successo, adesso la lista si sta sempre più allungando. È difficile perché ti manca lo sport che ami ma la salute generale è molto più importante del calcio adesso”.

SULLA FAMIGLIA: “Sono tutti a Bruxelles. Mia madre è andata via appena l’epidemia ha iniziato a diffondersi. Ho chiamato tutta la gente che conosco in Belgio, dicendo loro che avevo bisogno di un aereo per lei”.