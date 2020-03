Italia, Mancini: “Caputo? Potrei prenderlo in considerazione. Recupereremo Zaniolo”

Roberto Mancini, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’Europeo appena rinviato con appuntamento alla prossima estate 2021.

Il tecnico della Nazionale ha così ammesso: “Importante il recupero di un giocatore come Zaniolo e l’anno di esperienza in più che faranno i tanti nostri giovani”.

Leggi anche:Napoli: gli allenamenti ripartiranno il 25 marzo. Dybala e compagna: “Siamo positivi al COVID‐19, stiamo bene”. Milan, positivi Paolo e Daniel Maldini

Mancini: “Emerson Palmieri? Sarebbe bello tornasse in Italia”

Mancini ha poi aggiunto: “Locatelli è cresciuto in personalità e continuità, avrà una stagione ulteriore per confermarsi e proporsi. Masina lo conosciamo bene, Luca Pellegrini è già stato con noi. Emerson Palmieri? Sarebbe bello tornasse in Italia. Se Caputo si ripeterà, lo prenderò in considerazione”.

Il tecnico ha poi concluso: “Belotti non si è mai perso, si è sempre fatto un mazzo così… pure troppo. Lui e Immobile sono le certezze del nostro attacco”.