Juventus, clamoroso “Diario Gol”: “Dybala dice sì al Real Madrid”. Super ingaggio!

DYBALA REAL MADRID- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Diariogol.com”, Paulo Dybala sarebbe pronto a dire sì alla corte del Real Madrid di fronte ad un’offerta da 10 milioni di euro netti a stagione.

Come si legge sul quotidiano spagnolo, la Joya avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, anche se serviranno circa 100 milioni di euro per convincere la Juventus a dire sì. Un’indiscrezione che potrebbe trovare conferme già nel corso dei prossimi mesi, ma per il momento la Juve non sembrerebbe esser intenzionata a privarsi del suo numero 10.

Dybala Real Madrid, Juventus pronta a blindare il giocatore

Nonostante il possibile assalto del Real Madrid, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da 9,5/10 milioni di euro annui per convincere l’argentino a restare in bianconero.

Paratici proverà a blindare il numero 10, con chiaro adeguamento contrattuale. In chiave cessioni, possibili gli addii di Pjanic, il quale piace particolarmente al PSG e Douglas Costa, il quale potrebbe dire addio alla Juventus di fronte ad un’ offerta cash da 45 milioni