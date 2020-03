Juventus, taglio stipendi: UFFICIALE! Ecco a quanto rinunceranno i giocatori, taglio da 10 milioni per CR7

TAGLIO STIPENDI JUVENTUS- Ora è ufficiale, con un comunicato apparso sul sito della Juventus, la società bianconera ha reso noto che, dopo un comune accordo tra le parti, i giocatori juventini rinunceranno a parte del loro ingaggio annuale dopo l’emergenza legata agli sviluppi del “Coronavirus“.

Nel sito bianconero si legge: “Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva.

L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti.

Gli effetti economici e finanziari derivanti dall’intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull’esercizio 2019/2020.

Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse.

Juventus desidera ringraziare i calciatori e l’allenatore per il senso di responsabilità dimostrato in un frangente difficile per tutti”.

Leggi anche:Inter, Lautaro Martinez dice sì al Barcellona. Juventus, taglio stipendi: ok di Chiellini e senatori

Taglio stipendi Juventus, Ronaldo rinuncerà a circa 10 milioni di euro

Come evidenziato nel dettaglio e dalle ultime indiscrezioni, analizzando la situazione contrattuale di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese potrebbe rinunciare a circa 10 milioni di euro sul suo attuale ingaggio da 31 milioni di euro.