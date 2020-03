Calciomercato, Inter: Lautaro dice sì al Barcellona. Juve, sogno Kane. Milan, Donnarumma verso il Chelsea

LAUTARO MARTINEZ BARCELLONA- Come accennato nella giornata di ieri, Lautaro Martinez resta un chiaro obiettivo del mercato del Barcellona in vista della prossima sessione estiva. L’attaccante nerazzurro potrebbe essere blindato dalla stessa Inter, ma tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato.

80 milioni il prezzo del cartellino dell’argentino, il Barcellona potrebbe valutare la possibilità di inserire Vidal come contropartita tecnica.

Occhio anche al mercato della Juventus. Paratici proverà l’affondo per Icardi, ma nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il possibile piano Kane. L’attaccante inglese, intervenuto in diretta instagram, ha così ammesso: “Restare? È una di quelle cose, a cui non posso dire di sì o di no. Amo gli Spurs e li amerò sempre, ma l’ho sempre detto: se dovessi sentire che non stiamo andando nella giusta direzione, non rimarrei solo per il gusto di farlo”

Lautato Martinez Barcellona, ma non solo: Donnarumma verso il Chelsea

Occhio anche al mercato del Milan, il quale potrebbe essere finanziato dalla cessione di Donnarumma, il quale sarebbe rientrato in maniera concreto nei radar del Chelsea. Il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta contrattuale da 8 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore a dire sì ai blues.

Ricordiamo che Donnarumma andrà in scadenza con il Milan il prossimo giugno 2021.