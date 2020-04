Juventus, Higuain torna al River Plate? Riecco Pellegrini dal Cagliari: Douglas Costa verso l’addio

HIGUAIN AL RIVER PLATE- Come riportato nelle ultime ore da alcuni quotidiani argentini, il River Plate starebbe valutando l’opportunità di mettere le mani su Higuain, anche se difficilmente le due parti potrebbero riabbracciarsi già dalla prossima sessione di mercato estiva. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus solamente di fronte ad un’offerta cash da circa 25-30 milioni di euro.

Non solo Higuain, la Juventus potrebbe valutare anche il possibile addio di Pjanic, il quale potrebbe lasciare i bianconeri di fronte ad un’offerta cash da circa 80 milioni di euro. Luca Pellegrini, attualmente in forza al Cagliari, potrebbe far ritorno in bianconero al posto di De Sciglio, destinato all’addio.

Leggi anche: Lazio, Lotito blinda Inzaghi fino al 2025: biancocelesti forti su Romagnoli

Higuain al River Plate, ma non solo: occhio al possibile piano cessioni

Non solo Higuain e Pjanic, la Juventus potrebbe decidere di dire addio anche a Douglas Costa, il quale potrebbe essere sacrificato dinanzi ad un’offerta cash da circa 45 milioni di euro. L’esterno offensivo potrebbe lasciare spazio a Ferran Torres, talento del Valencia e pupillo di Paratici.

Un avvicendamento che si potrebbe concretizzare già nel corso dei prossimi mesi, ma tutto dipenderà dal piano di Sarri e dal suo nuovo 4-3-3 a trazione totalmente anteriore. Per il centrocampo piacciono Pogba e Tonali.