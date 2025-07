Real Madrid, Xabi Alonso dà il via all’epurazione: cinque addii, c’è anche un super big

Xabi Alonso è pronto a rivoluzionare la rosa delle merengues: cinque grandi cessioni, c’è anche un super top player protagonista con Ancelotti

Il Mondiale per Club, sebbene sia una competizione ufficiale della Fifa, è pur sempre calcio estivo. Non vogliamo certo sminuire il valore della competizione, sia chiaro, anche perché vi partecipano i club più importanti del mondo qualificati secondo un rigido sistema per federazioni continentali.

Va però sottolineato come si tratti di un torneo appendice della stagione in cui i calciatori arrivano stanchi e provati da mesi di calcio giocato senza respiro alcuno, vissuti intensamente. E soprattutto, per quanto riguarda quei club che hanno dato vita a rivoluzioni e cambiamenti, con nuovi allenatori e progetti tecnici.

In Italia basti pensare all’Inter ma c’è è già finito nella bufera più di Cristian Chivu. Ci riferiamo a Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid che da poche settimane ha preso in mano le redini della squadra. Subentrato a Carlo Ancelotti già dalla rassegna intercontinentale, ha provato a dare le prime idee al gruppo.

Lo spagnolo è però finito nel mirino dopo la pesante sconfitta per mano del Paris Saint Germain: uno 0-4 che ha accesso polemiche ma anche sollevato dubbi sia sul tecnico che sulla bontà della squadra e sulla necessità di rinforzi.

Real Madrid, dalla difesa all’attacco: le cinque cessioni pesanti

In seno alla dirigenza grandi le manovre in vista della prossima stagione. E sono già state decise misure importanti. Sarebbero addirittura cinque i calciatori destinati a lasciare Valdebebas in questa sessione estiva di calciomercato: da Alaba a Mendy fino a Ceballos, Endrick e addirittura Rodrygo.

In primis David Alaba: il difensore austriaco è stato falcidiato dagli infortuni nei suoi anni a Madrid e l’apporto non è mai stato soddisfacente. Mendy, invece, lascerà il posto ad Álvaro Carreras acquistato dal Benfica per 50 milioni di euro. Il francese è in lista cessioni ed il Madrid chiede 10 milioni di euro per il terzino.

Una cifra bassa visto il valore del calciatore e non è difficile immaginare che possa trovarsi in breve tempo una sistemazione. In mediana la situazione di Dani Ceballos è legata strettamente a quella di Arda Güler. L’esplosione del giovane talento turco e la decisione di Xabi Alonso di puntare con decisione su di lui, restringe ulteriormente gli spazi per il canterano che il club considera cedibile di fronte ad un’offerta interessante.

Arrivato come un vero e proprio crack, Endrick può già andare via. Il suo apporto a Madrid è stato minimo e lo Sporting Lisbona lo accoglierebbe a braccia aperte regalando poi una corsia preferenziale per Ousmane Diomandé o Gonçalo Inácio. Il giovane brasiliano vorrebbe restare a Madrid ma le merengues non scartano una cessione mantenendo però il diritto di recompra.

Il grande addio è senza dubbio quello di Rodrygo Goes. Una delle stelle del Real Madrid, finito nel mirino di Arsenal, Liverpool e Manchester City. Il brasiliano, per Carlo Ancelotti, era un uomo chiave, determinante nella vittoria della Champions League numero 15 nella storia del club.

La crescita di Arda Güler e la presenza di Mbappé hanno però diminuito l’importanza nel Real Madrid ma anche i minuti. I tre club sono pronti a mettere sul piatto offerte milionarie per convincere il Real Madrid a disfarsi del calciatore, una perdita per cui Xabi Alonso di certo non si strapperà i capelli dalla testa.