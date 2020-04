Serie A, Gravina rivela: “Campionato fino a settembre e ottobre? Sì, è un’ipotesi”

Gravina, presidente della FIGC, intervistato ai microfoni della “Domenica Sportiva“, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista con gli ultimi aggiornamenti sulla possibile ripresa della Serie A.

Il presidente ha ammesso: “Serie A fino a settembre-ottobre? E’ una ipotesi. L’unico modo serio di gestire un’emergenza seria di questo tipo è quello che dobbiamo comunque chiudere le competizioni della stagione 2019-2020 in questo anno”. Situazione ancora da metabolizzare in maniera totale in attesa di nuovi possibili comunicazioni e decisioni anche da parte del governo italiano.

Gravina sulla ripresa del Campionato: “Stiamo lavorando su più ipotesi”

Il presidente ha poi concluso: “Stiamo lavorando su tutta una serie di ipotesi per gestire al meglio questa situazione. Una data ipotizzata per ripartire è quella del 17 maggio ma sappiamo, e lo sottolineo ancora una volta, che è una ipotesi. Stagione fino a settembre e ottobre? E’ una modalità per evitare di compromettere non solo la stagione 2019-20, ma anche la stagione 20-21″.

Insomma, la sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per capire e valutare il da farsi. La ripresa della Serie A resta ancora avvolta nel più totale dei misteri.