Milan, Ibrahimovic doppia ipotesi sul futuro: tutti i dettagli

Come evidenziato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Zlatan Ibrahimovic potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di proseguire il suo percorso in maglia Milan, rinnovando il proprio contratto, oppure cambiare aria, ma rimanendo comunque in Serie A.

L’attaccante svedese potrebbe valutare il suo rinnovo contrattuale con il Milan, anche se tutto potrebbe dipendere dai piani rossoneri e dalle strategie in vista dell’immediato presente e prossimo futuro.

Leggi anche: Serie A, taglio stipendi: -33% sugli ingaggi, Tommasi sbotta contro la Lega

Ibrahimovic, addio al calcio rimandato: avanti per un’altra stagione

La sensazione è che Ibrahimovic non smetterà di giocare in vista della prossima stagione. Un’altra annata certa prima di valutare il futuro alla soglia dei 40 anni. Non solo Milan: le ultime indiscrezioni parlando di una possibile conferma in Serie A a prescindere da tutto.

Ecco perchè il suo accostamento al Bologna potrebbe considerarsi una pista concreta e non solo una notizia da fantamercato. L’ottimo rapporto con Sinisa Mihajlovic potrebbe spingere Ibrahimovic a sposare totalmente il progetto rossoblù. Sono attese novità già a partire dalla prossima finestra di mercato estivo.