Juventus, grana Higuain: clamoroso, c’è l’ipotesi rescissione!

RESCISSIONE HIGUAIN- Secondo quanto riportato nelle ultime ore, e come riportato dai colleghi di “Tuttosport“, Gonzalo Higuain potrebbe decidere di restare in Argentina e non fare ritorno in Italia per la ripresa degli allenamenti. L’attaccante starebbe manifestando qualche dubbio a causa del Coronavirus, e vorrebbe restare in sudamerica al fianco della mamma malata.

Detto questo, sarebbe spuntata anche l’ipotesi rescissione, con i bianconeri pronti a risparmiare sul contratto del giocatore, ma potrebbero perdere circa 20-25 milioni di euro dal costo del suo cartellino. L’attaccante classe 1987, piace a diverse big d’Europa e anche al River Plate, ma l’ostacolo, ora come ora, sarebbe rappresentato dall’eccessivo ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione.

Leggi anche:Coppa Italia, entrambe le semifinali a Napoli: ecco la nuova idea per ripartire!

Rescissione Higuain, le ultimissime: dettagli e possibile colpo di scena

Come detto, l’attaccante argentino e la Juventus potrebbero valutare anche l’ipotesi rescissione. Nelle prossime ore verrà analizzata la situazione nel dettaglio.