Napoli, via al ritiro di Dimaro: a breve arrivano ben 4 volti nuovi

Non sarà tutto pronto, ma quasi. Il Napoli riparte da Dimaro con idee chiare, volti nuovi e una regia già riconoscibile. Conte voleva ordine, e stavolta ha ottenuto ascolto

Antonio Conte aveva chiesto al Presidente De Laurentiis di fargli trovare una squadra già pronta – o quasi – per il ritiro di Dimaro. Non ha ottenuto tutto ciò che aveva chiesto, ma ci è andato molto vicino e, se davvero va come deve andare, di sicuro non potrà dirsi insoddisfatto.

Il Napoli ha già chiuso i primi due acquisti, che sono pronti ad iniziare il ritiro insieme ai nuovi compagni. Parliamo di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, il colpo a sensazione di questo mercato azzurro. Il belga è arrivato ieri a Napoli, ha fatto un giro per la città e poi si è aggregato alla squadra per i test a Castel Volturno, prima della partenza verso il Trentino. Ritiro che, come da tradizione, si svolge nella solita Dimaro, tappa fissa da quindici anni.

Non farà parte del gruppo Victor Osimhen. Il Napoli ha dovuto dispensarlo dal ritiro causa certificato medico presentato dall’attaccante, ma non finisce qui: multa in arrivo e muro contro muro con lui e il Galatasaray, che sta provando a definire il suo acquisto. L’accordo è molto vicino: 40 milioni subito, altri 35 in due anni. Il Napoli fa resistenza su alcuni dettagli ma la sensazione è che si chiuderà, per la gioia di tutte le parti in causa.

Colpi che stanno arrivando. Il piano è chiaro: completare la rosa prima possibile. Nei prossimi giorni dovrebbero aggregarsi altri due nuovi acquisti. I nomi sono già noti: Sam Beukema e Noa Lang. Entrambi aspettano solo le visite per essere ufficializzati, poi via verso Dimaro.

Napoli, pronti per accogliere i nuovi: dopo Lang e Beukema altri 2 acquisti (o forse 3)

Ma non finisce qui. Ci sono altri due innesti in dirittura d’arrivo. Uno è Juanlu Sánchez, terzino del Siviglia. Preso per iniziare a preparare il dopo Di Lorenzo, ma già utile per la rotazione. Conte lo voleva a disposizione da subito: non per fargli fare il titolare, ma per iniziare a lavorarci.

L’altro nome è quello del centravanti. La punta che affiancherà Lukaku in un’annata in cui servirà avere due squadre. Quasi fatta per Lorenzo Lucca, ormai in vantaggio su tutti gli altri candidati. Il costo si aggira attorno ai 35 milioni. La chiusura potrebbe anche coincidere con la cessione definitiva di Osimhen, ma la sensazione è che l’affare andrà avanti a prescindere.

Anche per Lucca, dopo le visite, si apriranno le porte di Dimaro. Quattro nuovi volti che potrebbero diventare cinque. Il Napoli infatti sta cercando ancora un esterno offensivo, ma dopo l’arrivo di Lang c’è sicuramente meno fretta per portarsi a casa il quarto esterno, quello che va a completare la batteria.

Il preferito resta Dan Ndoye, ma il Bologna continua a sparare altissimo. Manna tiene viva la pista, ma valuta anche alternative. Una suggestione forte resta Federico Chiesa, ma più come idea di fondo che come trattativa in corso. La sensazione, comunque, è che su Ndoye si possa lavorare nei prossimi giorni.

Intanto Conte osserva. Sapeva che non tutto si sarebbe chiuso prima del ritiro, ma voleva almeno l’ossatura. E quella, oggi, c’è. L’80-90% della rosa sarà già a Dimaro: questo aveva chiesto, e questo avrà. I ritocchi arriveranno, ma intanto si può lavorare. Con tempo, con metodo, con ordine.