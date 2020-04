Calciomercato, la Juve ha scelto Milik: arriva la conferma! La Roma blinda Dzeko. Inter, sogno Pogba

MILIK JUVENTUS- Come confermato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe intenzionato a puntare con forte decisione su Milik in vista della prossima sessione di mercato estiva. L’attaccante del Napoli ha una valutazione di circa 70 milioni, ma le richieste di De Laurentiis potrebbero essere limate dall’inserimento di una contropartita tecnica.

Il club partenopeo sarebbe interessato a Bernardeschi, valutato circa 40 milioni di euro dai bianconeri. Milik, dal canto suo, potrebbe dire sì alla possibile proposta bianconera, soprattutto perchè ritroverebbe Sarri, suo allenatore ai tempi del Napoli. Non solo Milik, la Juventus potrebbe piazzare il doppio colpo offensivo completando l’opera con l’arrivo di Icardi.

Milik Juventus, ma non solo: la roba blinda Dzeko

Dopo le ultime indiscrezioni riportate nella giornata di ieri, il presunto addio di Dzeko sarebbe stato già scongiurato dalla Roma con la conferma totale del capitano giallorosso. Tuttavia, nonostante la conferma dell’attaccante bosniaco, non è escluso che la società capitolina non provi l’assalto per un nuovo attaccante da affiancare a Dzeko, considerando anche l’addio imminente di Kalinic.

Infine, occhio anche al mercato dell’Inter, pronto ad entrare nel vivo già dalle prossime settimane. Punto interrogativo Lautaro Martinez: il Barcellona proverà una nuova offensiva in vista del prossimo mercato. Marotta potrebbe provare il clamoroso affondo per Pogba, valutato oltre 100 milioni dallo United, ma non è escluso che i nerazzurri possano inserire qualche contropartita.