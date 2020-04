Juventus, dalla Spagna: Dybala ancora positivo al Coronavirus, tutti i dettagli

DYBALA CORONAVIRUS- Paulo Dybala è risultato ancora positivo al Coronavirus per la 4^ volta. Questo ciò che riporta “El Chiringuito tv”. Il giocatore, ansitomatico, continuerà la sua quarantena nel suo domicilio a Torino. Una notizia che associata alla possibile ripartenza della Serie A lancia un enorme punto interrogativo: quando potrebbero tornare l’attaccante argentino.

Altri 15 giorni di quarantena prima del nuovo tampone, quindi Dybala, in caso di esito negativo potrebbe ripartire con gli allenamenti proprio dal 18 maggio in attesa della possibile ripresa del campionato fissato per il 10-12 giugno.

Leggi anche: Ripresa Serie A, Lotito: “Dobbiamo convivere con il virus”. Spadafora: “Spiraglio ripresa”. La Ligue1 si ferma

Dybala Coronavirus, lo staff: “In attesa degli esiti”

Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ci sarebbe un piccolo punto interrogativo sull’esito del 4° tampone di Dybala. Dalla Spagna confermano la positività, mentre come evidenziato dalla roseo, l’entourage del giocatore avrebbe dichiaro che l’argentino sarebbe ancora in attesa dell’esito.

Insomma, ancora un piccolo alone di mistero, ma giusto sottolineare come il diretto interessato sia in perfetto stato di salute, asintomatico e pronto a mettere alle spalle in maniera definitiva questa spiacevole situazione.